Promozione: c’è il derby Calpazio – Agropoli. Le parole della vigilia

La giornata 29 del campionato di Promozione regala un derby delicatissimo tra Calpazio e Agropoli. Per entrambe le squadre sono pressoché obbligatori i tre punti. La Calpazio naviga nelle zone basse della classifica: le possibilità di giocare in playout sono più che remote, pertanto i granata dovrebbero vincere quasi tutte le partite rimanenti e sperare in diversi passi falsi delle contendenti.

Ciò nonostante la squadra di Solimeno viene da una vittoria sorprendente per 0-1 in casa del Pompei, un successo che mancava dal 19 ottobre.

La vittoria a Pompei della Calpazio è stato un autentico favore all’Agropoli, che, battendo l’Atletico San Gregorio, ha sfruttato l’assist per allungare e si è messa in una posizione decisamente favorevole per i playoff, ma ora l’obiettivo dei delfini è cercare il miglior piazzamento possibile in top 5.

Lavoro importante da fare per mister Squillante che vuole dare entusiasmo ma soprattutto continuità ad una squadra che negli ultimi tempi ha fatto tanta fatica specialmente contro squadre di bassa classifica.

Le dichiarazioni

Hanno parlato ai microfoni di InfoCilento i due allenatori, protagonisti domani di un derby che è snodo cruciale della stagione.

Il mister della Calpazio Ivano Solimeno ha dichiarato: “Abbiamo qualche infortunato, ma contiamo su quelli che abbiamo per ben figurare come stiamo facendo nelle ultime partite. La squadra è in crescita, sta giocando un discreto calcio: solo i risultati sono stati avversi. Domenica giochiamo con una squadra che ha un obiettivo molto diverso dal nostro, giocheremo come a Pompei, con gli equilibri giusti e dando il massimo. Battaglieremo per tutte e sei le partite rimaste, nonostante la nostra posizione di classifica è molto difficile.”

L’allenatore dell’Agropoli Luigi Squillante ha invece risposto: “Questa settimana l’abbiamo fatta come Dio comanda, ma non dobbiamo sottovalutare gli avversari. Le partite vanno giocate, abbiamo un solo risultato ma se giochiamo con l’applicazione di domenica scorsa non ce ne sarà per nessuno. Ho visto una squadra sul pezzo e ho delle buone sensazioni . Se ci mettiamo la testa arriveremo dove la società si è prefissata.”

L’appuntamento con il derby è fissato a domani alle ore 15 su tutti i canali InfoCilento.