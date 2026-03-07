Promozione, Agropoli ripresa nel finale. Volpe: “Provo vergogna”

L’Agropoli va in vantaggio ma viene ripresa due volte al “Sandro Pertini”. L’autogol di Itri firma il 2-2 finale: una delusione enorme per i delfini che non vanno oltre il pari contro l’ultima in classifica.

La partita

Si gioca un primo tempo a ritmi abbastanza elevati che l’Agropoli sblocca al 27′ con il solito Gianmarco Tedesco: un tiro-cross su calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra beffa Mirra e vale il vantaggio biancoazzurro. L’Agropoli sfiora poi il raddoppio con un tiro alto di Rizzo e un colpo di testa di Itri che terminano di poco sul fondo, ma al 42′ Gravina sfiora il gol del pari per il Montoro con un destro tagliente che colpisce la traversa.

Nel secondo tempo è lo stesso Gravina a pareggiare i conti dopo appena quattro minuti dalla ripresa del gioco: la piazza con il destro all’angolino dalla trequarti e trova il gol dell’1-1.

Dopo minuti di confusione in casa Agropoli, al 63′ è ancora una palla inattiva a tirare fuori dalle macerie i delfini per trovare il nuovo vantaggio,ma questa volta da calcio d’angolo: corner preciso sul secondo palo di Tedesco e De Luise con il destro trova la zampata vincente che vale l’appuntamento con l’1-2.

Il Montoro non molla fino al 95′, nonostante l’imminente retrocessione la squadra di Arnone dà l’anima per trovare il gol del pari che arriva proprio sull’ultima palla disponibile: nasce tutto da un calcio d’angolo di Gravina il quale trova Itri che sbaglia porta e con un autogol sancisce il 2-2 finale, pochi attimi dopo arriva il triplice fischio. Il Montoro torna a fare punti dopo quasi tre mesi, vale tanto soprattutto per il morale di una squadra giovanissima e già condannata alla retrocessione. Per l’Agropoli è notte fonda in una debacle profondissima, è a rischio anche la qualificazione ai playoff: si è ben lontani dagli obiettivi prefissato dalla società a inizio stagione.

Le dichiarazioni del presidente

Dopo la partita ha parlato ai microfoni di InfoCilento il presidente onorario dell’ U.S. Agropoli Nicola Volpe con delle parole pesantissime: “Provo vergogna, non c’è nessuna giustificazione per questo risultato. Non ce n’è per nessuno, oggi abbiamo toccato il fondo, è una pietra miliare su questo scellerato campionato. È una debacle, oggi vediamo sfumare tutti i sacrifici fatti.”