Programmazione cinema weekend: i film in sala tra Salerno e provincia

Il prossimo weekend si preannuncia ricco di appuntamenti per gli amanti del grande schermo in tutta la provincia di Salerno e nelle aree limitrofe. Dalle grandi multisala ai cinema storici di quartiere, l’offerta cinematografica spazia tra attesi sequel, film d’autore e thriller ad alta tensione.

Le proposte a Salerno città

Nel cuore di Salerno, il Cinema Fatima propone “Il sentiero azzurro” con proiezioni alle 19.30 e 22.00, mentre il Cinema San Demetrio punta su “Le cose non dette” (17.00 – 19.30 – 22.00). Grande varietà, come di consueto, presso The Space Cinema Salerno, dove spiccano titoli come “Marty Supreme”, “La Grazia”, “Zootropolis 2” e il thriller “Greenland 2 – Migration”. Gli orari coprono l’intera giornata, partendo dal primo pomeriggio fino alle proiezioni notturne come quella di “Ben – Rabbia animale” alle 22.20.

Appuntamenti in provincia

Spostandosi verso Cava de’ Tirreni, il Cinema Alambra proietta “La Grazia”, “Una di famiglia” e “Marty Supreme”. Ad Eboli, il Cine Teatro Italia offre una doppia scelta con “Le cose non dette” e “La Grazia”. Anche a Giffoni Valle Piana e Giffoni Sei Casali la programmazione è attiva: il Galileo Galilei propone “2 cuori e 2 capanne” alle ore 19.00, mentre il Giffoni Multicinema offre titoli come “Return to Silent Hill” alle 21.15.

Dal Cilento all’Agro Nocerino

A sud, il Cinema Bolivar di Marina di Camerota e l’Adriano di Sala Consilina proiettano “La Grazia”, titolo presente anche al Tempio del Popolo di Policastro Bussentino insieme a “Elena del ghetto”. Risalendo verso l’Agro, la Sala Roma di Nocera Inferiore e la Multisala La Fenice di Pagani garantiscono diverse fasce orarie per film come “Una di famiglia” e “Le cose non dette”. Infine, per chi preferisce i centri commerciali, il CineMaximall di Pontecagnano Faiano propone una vasta scelta che include “Send Help” e “Buen Camino”.

Il prossimo weekend di cinema, da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, si apre con una vasta selezione di titoli che spaziano dai grandi blockbuster internazionali alle opere d’autore più attese della stagione. Di seguito il dettaglio completo delle sale, dei film e degli orari tratti dalla programmazione attuale.

Salerno città

Cinema Fatima

Il sentiero azzurro: 19.30 – 22.00 (€ 5,00)

San Demetrio

Le cose non dette: 17.00 – 19.30 – 22.00 (€ 6,00 – 5,00)

The Space Cinema Salerno

Le cose non dette : Sala 1 (18.10 – 21.00)

: Sala 1 (18.10 – 21.00) Ben – Rabbia animale VM14 : Sala 2 (22.20); Sala 5 (18.00)

: Sala 2 (22.20); Sala 5 (18.00) L’agente segreto : Sala 2 (18.50)

: Sala 2 (18.50) Marty Supreme : Sala 2 (15.30); Sala 7 (17.35); Sala 9 (19.45); Sala 11 (20.45)

: Sala 2 (15.30); Sala 7 (17.35); Sala 9 (19.45); Sala 11 (20.45) La Grazia : Sala 3 (20.10); Sala 11 (17.45)

: Sala 3 (20.10); Sala 11 (17.45) Mercy: sotto accusa : Sala 3 (23.10)

: Sala 3 (23.10) Prendiamoci una pausa : Sala 3 (17.40); Sala 4 (14.55)

: Sala 3 (17.40); Sala 4 (14.55) Return to Silent Hill : Sala 4 (15.00)

: Sala 4 (15.00) Buen Camino : Sala 4 (17.25); Sala 5 (20.20); Sala 6 (19.35); Sala 7 (20.55)

: Sala 4 (17.25); Sala 5 (20.20); Sala 6 (19.35); Sala 7 (20.55) Greenland 2 – Migration : Sala 4 (19.50); Sala 8 (14.40)

: Sala 4 (19.50); Sala 8 (14.40) Zootropolis 2 : Sala 6 (14.30)

: Sala 6 (14.30) 2 cuori e 2 capanne : Sala 6 (17.00)

: Sala 6 (17.00) Sentimental Value : Sala 7 (14.40)

: Sala 7 (14.40) Le cose non dette : Sala 8 (16.15); Sala 9 (17.05 – 23.00); Sala 10 (19.20)

: Sala 8 (16.15); Sala 9 (17.05 – 23.00); Sala 10 (19.20) Send Help VM14: Sala 10 (16.40 – 22.00)

Cava de’ Tirreni ed Eboli

Alambra (Cava de’ Tirreni)

La Grazia : 16.45

: 16.45 Una di famiglia VM14 : 19.15

: 19.15 Marty Supreme: 21.45

Cine Teatro Italia (Eboli)

Le cose non dette : Sala Italia (17.30 – 19.45 – 22.00)

: Sala Italia (17.30 – 19.45 – 22.00) La Grazia: Sala Europa (19.00 – 21.00)

Giffoni, Lagonegro e Costa del Cilento

Galileo Galilei (Giffoni Valle Piana)

2 cuori e 2 capanne: 19.00

Giffoni Multicinema (Giffoni Sei Casali)

Marty Supreme : Sala Blu (18.30)

: Sala Blu (18.30) Return to Silent Hill : Sala Blu (21.15)

: Sala Blu (21.15) Le cose non dette: Sala Verde (19.00 – 21.15)

Nuovo Cinema Iris (Lagonegro)

2 cuori e 2 capanne : 17.15 – 21.30

: 17.15 – 21.30 Norimberga: 19.15

Bolivar (Marina di Camerota)

La Grazia: 19.00 – 21.15

Agro Nocerino e Area Nord

Sala Roma (Nocera Inferiore)

Le cose non dette: 18.30 – 21.00

Multisala La Fenice (Pagani)

Una di famiglia Digitale VM14 : Sala 1 (16.00)

: Sala 1 (16.00) Le cose non dette Digitale : Sala 1 (18.15 – 20.15 – 22.15)

: Sala 1 (18.15 – 20.15 – 22.15) 2 cuori e 2 capanne Digitale : Sala 2 (17.00)

: Sala 2 (17.00) La Grazia Digitale : Sala 2 (19.00)

: Sala 2 (19.00) Marty Supreme Digitale: Sala 2 (21.30)

Valle dell’Irno e aree limitrofe

Cinema Teatro Charlot (Pellezzano)

La Grazia: 17.00 – 19.15 – 21.30

Tempio del popolo (Policastro Bussentino)

Elena del ghetto : 17.15

: 17.15 2 cuori e 2 capanne: 19.00 – 21.00

CineMaximall (Pontecagnano Faiano)

Send Help VM14 : Sala 1 (21.15)

: Sala 1 (21.15) Le cose non dette : Sala 2 (16.30 – 18.45 – 21.15)

: Sala 2 (16.30 – 18.45 – 21.15) Buen Camino : Sala 3 (16.30 – 19.00 – 21.30)

: Sala 3 (16.30 – 19.00 – 21.30) 2 cuori e 2 capanne : Sala 4 (16.30 – 19.00 – 21.15)

: Sala 4 (16.30 – 19.00 – 21.15) La Grazia: Sala 5 (16.20 – 18.40)

Adriano (Sala Consilina)

La Grazia: 19.00 – 21.00

Cineteatro De Berardinis (Vallo della Lucania)

Dal 31 gennaio al 3 febbraio al De Berardinis tre appuntamenti.

Ore 16.00 La Grazia

Ore 18.30 Una di Famiglia

Ore 21 Marty Supreme

Cineteatro La Provvidenza (Vallo della Lucania)