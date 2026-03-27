Cilento

Processo Alfieri: appalti pubblici, prosegue il controinterrogatorio

L’udienza ha rappresentato la seconda parte del controinterrogatorio, fase centrale dell’istruttoria dibattimentale. Nel corso della giornata è stato nuovamente ascoltato il colonnello della Guardia di Finanza, Massimiliano Otranto, già protagonista della precedente udienza

Chiara Esposito

Si è svolta ieri, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, una nuova udienza del processo relativo ai presunti appalti truccati per la pubblica illuminazione a Capaccio Paestum, che vede tra gli imputati anche l’ex sindaco Franco Alfieri. L’udienza ha rappresentato la seconda parte del controinterrogatorio, fase centrale dell’istruttoria dibattimentale. Nel corso della giornata è stato nuovamente ascoltato il colonnello della Guardia di Finanza, Massimiliano Otranto, già protagonista della precedente udienza.

L’udienza

A prendere la parola per primo è stato l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro, difensore di Franco Alfieri, che ha proseguito nell’attività di controinterrogatorio del teste. Successivamente è intervenuto l’avvocato Cecchino Cacciatore, legale di Andrea Campanile, il quale ha sottolineato la disponibilità del Tribunale nello “svolgimento della prova”, evidenziando come l’udienza abbia contribuito a rafforzare l’impostazione difensiva. Nel corso dell’udienza è intervenuto anche l’avvocato Antonello Natale, legale della Dervit S.p.A., che ha espresso apprezzamento per “l’onestà intellettuale” del colonnello Otranto. Secondo il legale, dal confronto sarebbero emersi elementi di “confusione”.

Attesa per l’audizione dei testimoni della difesa

Con la conclusione di questa fase, il calendario processuale prevede per il prossimo 9 aprile il completamento dell’elenco dei testimoni dell’accusa. Successivamente si procederà con l’audizione dei testimoni della difesa. In vista delle prossime udienze, l’avvocato Natale ha inoltre annunciato l’intenzione di rinunciare alla maggior parte dei propri testimoni, riservandosi di far intervenire esclusivamente i consulenti tecnici, alla luce della complessità e della natura altamente tecnica delle questioni oggetto del processo.

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