Prima categoria, sesta giornata: il punto sul girone H

Archiviata anche la sesta giornata del campionato di Prima categoria, girone H. Nella zona alta della classifica vince il Montecorice United di Mister Merola sulla SV Atletico Agropoli con un netto 4 a 0, a segno un triplo Siano e Jarju. L’Akropolis cade in casa contro il Club Serre Calcio che insieme al Quadrivio guida la classifica. La Pixous vince 3 a 2 il derby del Golfo di Policastro contro il Sapri Soccer School Cilento.
Risultati
Atletico Pisciotta – Atletico Bellizzi 1-0
Montecorice United – SV Atletico Agropoli 4-0
Real Bellizzi – Calcio Campagna 2-2
Real Carilla – Faraone 2-0
Akropolis – Club Serre Calcio 1-4
Sapri Soccer School Cilento – Pixous 2-3
Sporting Club Palomonte – Quadrivio 1-2
Classifica
Club Serre Calcio 13
Quadrivio 13
Pixous 12
Montecorice United 11
Real Bellizzi 10
Sporting Club Palomonte 9
Akropolis 9
SV Atletico Agropoli 9
Calcio Campagna 8
Atletico Pisciotta 7
Real Carilla 7
Atletico Bellizzi 6
Atletico Pisciotta 4
Faraone 4
Sapri Soccer School Cilento 0