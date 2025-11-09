Prima categoria, sesta giornata: il punto sul girone H

Vnce il Montecorice United di Mister Meola sulla SV Atletico Agropoli con un netto 4 a 0. L'Akropolis cade in casa contro il Club Serre Calcio.

A cura di Antonio Pagano
Pallone da calcio

Archiviata anche la sesta giornata del campionato di Prima categoria, girone H. Nella zona alta della classifica vince il Montecorice United di Mister Merola sulla SV Atletico Agropoli con un netto 4 a 0, a segno un triplo Siano e Jarju. L’Akropolis cade in casa contro il Club Serre Calcio che insieme al Quadrivio guida la classifica. La Pixous vince 3 a 2 il derby del Golfo di Policastro contro il Sapri Soccer School Cilento.

Risultati

Atletico Pisciotta – Atletico Bellizzi 1-0

Montecorice United – SV Atletico Agropoli 4-0

Real Bellizzi – Calcio Campagna 2-2

Real Carilla – Faraone 2-0

Akropolis – Club Serre Calcio 1-4

Sapri Soccer School Cilento – Pixous 2-3

Sporting Club Palomonte – Quadrivio 1-2

Classifica

Club Serre Calcio 13

Quadrivio 13

Pixous 12

Montecorice United 11

Real Bellizzi 10

Sporting Club Palomonte 9

Akropolis 9

SV Atletico Agropoli 9

Calcio Campagna 8

Atletico Pisciotta 7

Real Carilla 7

Atletico Bellizzi 6

Atletico Pisciotta 4

Faraone 4

Sapri Soccer School Cilento 0

