Prima categoria: buona la prima per l’Akropolis, Pixous di misura sulla SV Atletico Agropoli

Archiviata la prima giornata del campionato di prima categoria girone H. Inizia bene l’Akropolis che vince 3 a 0 contro il Sapri Soccer School Cilento; per i ragazzi di mister Campaiola in rete un doppio Kamissoko e Mazza. Vince anche il Pixous GDP contro la SV Atletico Agropoli, decisivo il gol di Stoduto. Il Faraone cade in casa contro lo Sporting Club Palomonte, finiscono invece in pareggio Calcio Campagna Atletico Pisciotta e Quadrivio Montecorice United.
Risultati
Real Bellizzi – Real Carilla 3-1
Akropolis – Sapri Soccer School Cilento 3-0
Calcio Campagna – Atletico Pisciotta 0-0
Club Serre Calcio – Atletico Bellizzi 2-2
Faraone – Sporting Club Palomonte 0-5
Pixous GDP – SV Atletico Agropoli 1-0
Quadrivio – Montecorice United 0-0
Classifica
Sporting Club Palomonte 3
Akropolis 3
Real Bellizzi 3
Pixous GDP 3
Atletico Bellizzi 1
Club Serre Calcio 1
Atletico Pisciotta 1
Calcio Campagna 1
Montecorice United 1
US Quadrivio 1
SV Atletico Agropoli 0
Real Carilla 0
Sapri Soccer School Cilento 0
Faraone 0