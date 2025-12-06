Premio Primula d’Oro: ultime ore per votare. Il 18 dicembre le premiazioni

Le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di domani, domenica 7 dicembre

A cura di Redazione Infocilento

Ultime ore per votare i vincitori della decima edizione del Premio Primula d’Oro, dedicato alle eccellenze salernitane. Sono cinque i finalisti per le nove sezioni in gara. Tre saliranno sul podio il prossimo 18 dicembre.

Il premio

Il premio, nella prima fase, ha dato la possibilità agli utenti di InfoCilento di scegliere liberamente, al termine del 2025, e senza nomi imposti, i personaggi che si sono distinti durante l’anno, suddivisi in nove categorie: imprenditoria, cultura, politica, enogastronomia, giornalismo, sport, eventi, social e associazionismo (in premio alla carriera verrà assegnato dalla redazione).

Nella seconda fase di votazione sono stati messi in nomination i 5 più votati di ogni categoria. Questa fase si concluderà alla mezzanotte di domani, domenica 7 dicembre. 

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 18 dicembre alle ore 18:00 presso l’auditorium del Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli. Previsto anche un momento conviviale prima dell’inizio dell’evento.

Per votare clicca qui.

