Postiglione, lutto cittadino per i funerali del giovane Cristiano Onnembo, aveva solo 20 anni

E’ in lutto il Comune di Postiglione per la prematura scomparsa di Cristiano Onnembo, deceduto a soli venti anni. Il giovane aveva diversi problemi di salute e la sua scomparsa, giunta improvvisamente, ha lasciato in lacrime la comunità.

La mamma del giovane, durante la notte tra il 1 luglio e il 2 luglio, ha notato che il ragazzo stesse poco bene e ha allertato dei vicini e il 118, ma quando il personale sanitario è arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La vita non è stata generosa con Cristiano che solo un anno fa aveva già perso il suo papà, tanto conosciuto a Postiglione in quanto era il postino del paese. Il ventenne, in passato aveva anche perso un fratello.

Questa mattina a Postiglione si terranno i funerali e in concomitanza delle esequie il sindaco, Carmine Cennamo, ha firmato l’ordinanza di lutto cittadino.

Lutto cittadino

Bandiere a mezz’asta, negozi e uffici chiusi per tutta la durata del rito funebre e una comunità stretta in preghiera e nel dolore.

Il cordoglio

“Un momento di raccoglimento, rispetto e riflessione che coinvolge tutta la cittadinanza colpita da una perdita che lascia un vuoto profondo. Ai familiari e agli amici di Cristiano va l’abbraccio e la vicinanza dell’intera comunità postiglionese” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

“E’ un dolore straziante, Cristiano lascia un vuoto incolmabile nella comunità postiglionese” le parole di dolore di una residente e sono tanti i messaggi di cordoglio espressi da quanti lo conoscevano e gli volevano bene.