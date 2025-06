Pollica: continuano le ricerche dei reperti archeologici dispersi sui fondali

Anche nella giornata di ieri, martedì 17 giugno, grande movimento a largo del porto di Acciaroli, nel comune di Pollica. Così come dal pomeriggio di lunedì 16 giugno, stanno proseguendo le ricerche archeologiche subacquee da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, il Nucleo Carabinieri Subacquei di Napoli, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per recuperare antichi reperti di epoca greca-romana sommersi tra Acciaroli e Pioppi.

Le operazioni

Questa è solamente una prima fase di una più vasta operazione finalizzata a incrementare e valorizzare il patrimonio culturale sommerso. L’area di riferimento è già caratterizzata da diverse tracce storiche riconducibili alla civiltà ellenica in prosecuzione con il noto sito archeologico Elea-Velia.