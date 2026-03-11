Polla, maltrattamenti alla compagna: braccialetto elettronico per un 38enne

Un uomo di 38 anni residente a Polla è stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico, disposto dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Lagonegro dopo la denuncia presentata dalla compagna dell’uomo ai Carabinieri. La donna ha riferito di aver subito nel tempo comportamenti violenti e vessatori da parte del 38enne, facendo così scattare la procedura prevista dal cosiddetto “codice rosso”, il protocollo che consente un intervento rapido nei casi di violenza domestica.

Emesso il braccialetto elettronico

A seguito della segnalazione e delle verifiche svolte dalle forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria ha disposto misure cautelari nei confronti dell’uomo. Il 38enne dovrà lasciare immediatamente l’abitazione familiare e non potrà avvicinarsi alla compagna e ai minori a una distanza inferiore a un chilometro. Per garantire il rispetto delle prescrizioni gli è stato applicato anche il braccialetto elettronico. Nel frattempo la donna è stata accolta, insieme ai suoi due figli in una struttura protetta, dove potrà ricevere assistenza e sostegno.