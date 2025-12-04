Polla, lotta ai rifiuti: Comune smaschera 18 trasgressori grazie alle fototrappole

A Polla si intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Nel corso del 2025 sono state 18 le persone sanzionate per reati ambientali, individuate grazie alle immagini raccolte dalle fototrappole installate dal Comune e all’attività della Polizia locale guidata dal capitano Andrea Santoro.

Fototrappole in punti strategici

L’amministrazione del sindaco Massimo Loviso ha scelto di posizionare i dispositivi in punti strategici e in gran segreto, una misura che si è rivelata decisiva per identificare non solo cittadini del posto, ma anche persone provenienti da altri comuni. Le fototrappole hanno documentato episodi di abbandono di rifiuti lungo le strade e in aree montane, permettendo agli agenti di intervenire con sanzioni mirate.

In un caso, un gruppo di incivili ha tentato di danneggiare uno dei dispositivi, ignorando però che una seconda fototrappola stava registrando l’intera scena: oltre al reato ambientale, dovranno quindi rispondere anche dell’atto vandalico.

«Vogliamo ringraziare i nostri agenti della Polizia locale e in particolare Francesco Larocca per il lavoro certosino svolto nell’individuare i responsabili e per l’attività di prevenzione portata avanti ogni giorno», ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Curcio. Un impegno che conferma la volontà del Comune di contrastare con fermezza qualsiasi forma di inciviltà ambientale.