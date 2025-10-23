Polla e Sant’Arsenio, allarme truffe: anziana raggirata con il falso “nipote in difficoltà”

A cura di Federica Pistone
Truffa anziana

Polla è stata teatro di una nuova truffa ai danni di un’anziana. Nel primo pomeriggio, dei malviventi sono riusciti a raggirare una donna di circa ottant’anni con il consueto escamotage del “nipote in difficoltà”. Convinta della veridicità della richiesta, la vittima ha consegnato circa mille euro in contanti e alcuni gioielli. Solo successivamente si è resa conto di essere stata ingannata.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Polla, che hanno avviato le ricerche dei responsabili.

Appello da Sant’Arsenio

Intanto anche a Sant’Arsenio, la Polizia Municipale di Sant’Arsenio ha pubblicato un avviso alla cittadinanza, segnalando possibili tentativi di truffa in corso. Diversi cittadini hanno infatti riferito di essere stati contattati telefonicamente da ignoti che sostenevano di dover ritirare presso la Casa Comunale della corrispondenza. Gli agenti raccomandano la massima prudenza, precisando che nessuna corrispondenza deve essere ritirata presso il Municipio, se non dopo un contatto diretto con gli uffici comunali preposti.

In caso di dubbi o sospetti, la cittadinanza è invitata a contattare immediatamente la Polizia Municipale di Sant’Arsenio o le Forze dell’Ordine. Un richiamo forte alla vigilanza, in una giornata che unisce il valore della cultura al dovere della prudenza.

