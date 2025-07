Polizia intensifica i controlli nel salernitano: decine di sanzioni

Nell’ottica della prevenzione e della salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, nelle scorse settimane la Polizia di Stato di Salerno ha intensificato le attività di controllo.

Le attività

In particolare gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Salerno e della Questura hanno effettuato servizi congiunti, nell’ambito dei quali sono state controllate 110 persone e verificati 87veicoli; 66 le sanzioni comminate dal Codice della Strada, 215 punti decurtati dalle patenti di guida dei contravventori.

Per 37 conducenti sorpresi alla guida con lo smartphone, è scattata la sospensione della patente.

I controlli eseguiti sono stati occasione per far comprendere agli utenti della strada che l’attenzione alla guida è fondamentale per poter essere reattivi agli stimoli e agli imprevisti – mentre si scrive o si legge un messaggio, si sceglie una canzone, si distoglie inevitabilmente lo sguardo dalla strada – spiegando ai conducenti che un attimo di distrazione è sufficiente a compromettere una vita intera.