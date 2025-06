Polisportiva Santa Maria, è ufficiale: lascia mister De Felice

Severo De Felice non è più l’allenatore della Polisportiva Santa Maria Cilento. La notizia era già nell’area da diversi giorni, ma ora è arrivata la totale ufficialità con il comunicato del club giallorosso.

La nota

La Polisportiva Santa Maria Cilento saluta e ringrazia mister Severo De Felice per il lavoro svolto sempre con professionalità e dedizione a questi colori augurandogli le migliori fortune per il futuro. Il tecnico, subentrato a stagione in corso, ha guidato la squadra giallorossa al raggiungimento della salvezza e alla storica conquista della Coppa Italia d’Eccellenza nella finale di Castellammare di Stabia contro il Nola, entrata di diritto nel nostro cuore.