Polisportiva Basket Agropoli: coach Di Concilio presenta il match contro Mugnano

Alla vigilia della delicata sfida contro Mugnano, il Coach della Polisportiva Basket Agropoli, Alberto Di Concilio, ha presentato il match con determinazione e consapevolezza delle difficoltà.

Le parole di coach Di Concilio

“Sappiamo che sarà una gara difficile,” ha dichiarato il tecnico, “ma come sempre cercheremo di dare il massimo per conquistarci la vittoria e restare pienamente in corsa per il nostro obiettivo stagionale, che sono i play-off.” Arrivano anche segnali positivi dall’infermeria: “Recuperiamo qualche infortunato e questo ci permetterà di avere maggiore profondità nelle rotazioni e nella gestione della partita.”

L’appello ai tifosi

Infine, un appello ai tifosi: “Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni. Sarà una sfida importante anche in ottica futura e il sostegno dei nostri tifosi può fare la differenza.” Una partita che si preannuncia intensa e fondamentale per il prosieguo della stagione.