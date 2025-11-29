Polisportiva Basket Agropoli, caccia alla quinta vittoria consecutiva: al Paladiconcilio arriva il Casapulla

Nuovo appuntamento casalingo per la Polisportiva Basket Agropoli, che questa domenica ospiterà il Basket Casapulla tra le mura amiche. Si tratta di una sfida che, almeno osservando la classifica, appare alla portata dei cilentani. I delfini occupano infatti il quarto posto, a sole quattro lunghezze dalla coppia di testa formata da Matese e Sarno. Di contro, la formazione casertana naviga nelle zone basse della graduatoria, penultima con appena 4 punti raccolti nelle 11 gare finora disputate.

L’Agropoli arriva all’appuntamento con il vento in poppa: la squadra è reduce dalla preziosa vittoria di domenica scorsa contro Portici, una diretta concorrente per le zone nobili della classifica. Un successo che ha portato a quattro la striscia di vittorie consecutive, confermando l’ottimo stato di forma del roster.

La prudenza di coach Di Concilio

Nonostante i favori del pronostico, l’allenatore Alberto Di Concilio invita l’ambiente a mantenere alta la concentrazione, evitando cali di tensione pericolosi.

«Ci aspetta una partita difficile, perché Casapulla ha dimostrato di essere una squadra da non sottovalutare — ha dichiarato il tecnico cilentano —. È una compagine giovane e ben allenata. Dobbiamo essere pronti e mantenere viva quell’ambizione che funge da motore per il nostro cammino, specialmente in un gruppo esperto e avanti con l’età come il nostro».

Il cammino verso la fine del girone d’andata

La palla a due è fissata per domenica alle ore 18:00 al Paladiconcilio. Dopo questo impegno, i delfini saranno chiamati alla trasferta contro il Mondragone, altra formazione attualmente nella parte bassa della classifica. Il girone d’andata si chiuderà poi con il botto il 14 dicembre, quando Agropoli tornerà in casa per il big match contro l’attuale capolista Sarno.