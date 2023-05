Plastica bruciata: cittadini lanciano l’allarme

Allarme ad Altavilla Silentina dove i residenti hanno denunciato che, alcuni cittadini, probabilmente inconsapevoli del danno causato all’ambiente, smaltiscono la plastica usata bruciandola.

L’appello dei residenti

L’appello degli abitanti, preoccupati per il fenomeno, è accorato e continuo, i cittadini chiedono l’incremento dei controlli e maggiore sensibilità da parte di chi si rende protagonista di questi atti tanto pericolosi.

Un episodio che non è nuovo

A quanto pare non è la prima volta che nella zona, e nelle aree limitrofe, alcune persone bruciano la plastica e, stando a quanto denunciato dai residenti, molti di questi roghi avvengono nelle ore notturne così che il fumo scuro non possa far destare sospetti.

Si tratta di un fenomeno che si ripete anche nelle giornate e nei mesi più caldi quando l’aria, a causa delle temperature più alte, diventa davvero irrespirabile.