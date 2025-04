Plastic Free in azione per l’Earth Day: mobilitazione per la pulizia del Pianeta. Ecco gli appuntamenti nel salenitano

In occasione della 55esima edizione dell’Earth Day, la Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite, l’onda blu dei volontari Plastic Free si prepara a scendere in campo. L’evento globale, che quest’anno ha come tema centrale “Il nostro potere, il nostro Pianeta”, focalizzandosi sulla crisi climatica, lo sfruttamento delle risorse naturali e le energie alternative, vedrà iniziative in ogni angolo del mondo.

Pulizia ambientale e sensibilizzazione in Italia e all’estero

La Onlus Plastic Free, impegnata dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica, mobiliterà i suoi volontari nel weekend del 26-27 aprile. Sono previste pulizie ambientali e azioni di sensibilizzazione in ben 200 località in tutta Italia e negli oltre 30 Stati esteri dove l’associazione è presente. L’ambizioso obiettivo è quello di rimuovere complessivamente 100mila chili di rifiuti dall’ambiente.

L’appello del fondatore Luca De Gaetano: “Energia e azioni concrete per il Pianeta”

“Come ogni anno, coinvolgeremo attivamente oltre 10mila volontari in una due giorni di pura energia, condivisione e azioni concrete per lasciare un’impronta positiva sul Pianeta – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Lo faremo grazie ai nostri 1.200 referenti presenti in Italia e nel mondo. Chiunque potrà iscriversi gratuitamente scegliendo l’appuntamento più vicino nella pagina Eventi del nostro sito www.plasticfreeonlus.it. Nella scorsa edizione – aggiunge – abbiamo effettuato ben 288 appuntamenti di pulizia ambientale sul territorio nazionale, a cui si sono aggiunte sei iniziative all’estero, rimuovendo complessivamente oltre 120mila chili di plastica e rifiuti”.

Collaborazione con Treedom per la piantumazione di alberi

Le iniziative di Plastic Free per l’Earth Day si svolgeranno con il supporto di Treedom, BCorp italiana attiva da oltre 15 anni nella piantumazione di alberi in progetti di sostenibilità ambientale e sociale. La collaborazione prevede anche la possibilità di piantare alberi su treedom.net, sostenendo al contempo le attività di Plastic Free per la raccolta dei rifiuti plastici e la salvaguardia delle tartarughe marine.

Numeri significativi dell’impegno Plastic Free

Dalla sua nascita, Plastic Free ha organizzato più di 7.800 appuntamenti di pulizia ambientale, coinvolgendo oltre 260mila volontari e rimuovendo 4,4 milioni di chili di plastica e rifiuti. L’associazione ha inoltre contribuito a salvare 230 tartarughe di medio-grandi dimensioni e ad accompagnare alla nascita 6.722 tartarughine. Un’intensa attività è svolta anche nelle scuole, con 3.600 incontri che hanno coinvolto quasi 300mila studenti. Cruciale anche la collaborazione con le Amministrazioni locali, con la sigla di 471 protocolli d’intesa e la premiazione di 122 Comuni Plastic Free distintisi nella lotta contro gli abbandoni illeciti e la promozione di comportamenti virtuosi.

Appuntamenti nel salernitano per l’Earth Day

Nel salernitano, i volontari di Plastic Free saranno attivi in diverse località per celebrare l’Earth Day: sulla spiaggia del Lido Venere ad Agropoli, a Eboli presso il parco San Donato, a Battipaglia al Lido Lago, a Campagna e in via Sagginara.