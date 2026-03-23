Pioppina, la tartaruga salvata nel Cilento: la lotta per la vita contro le trappole di plastica

Una giovane tartaruga marina, ribattezzata Pioppina, è stata recuperata ieri lungo il tratto di costa compreso tra Casal Velino e Pioppi. L’esemplare è stato individuato da alcuni cittadini che, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, hanno allertato i volontari locali e prestato i primi, fondamentali soccorsi.

La morsa del “ghost gear” e le condizioni dell’esemplare

Al momento del ritrovamento, la tartaruga appariva in evidente stato di sofferenza. Pioppina presentava diverse parti del corpo aggrovigliate a cordame e altro materiale di scarto, una condizione tecnica nota come entanglement. Questa forma di intrappolamento rappresenta una delle principali cause di mortalità per la fauna marina, poiché impedisce i normali movimenti, l’immersione e la nutrizione.

I primi accertamenti hanno evidenziato una malformazione a una pinna anteriore e diverse lesioni cutanee, provocate con ogni probabilità dallo sfregamento prolungato con le cime abbandonate. La giovane tartaruga è stata prontamente trasferita presso il Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, dove il personale specializzato ha avviato i protocolli di cura necessari per stabilizzarne il quadro clinico.

Le reti abbandonate: trappole letali per la fauna marina

L’episodio di Pioppina riaccende i riflettori sulla pericolosità dei rifiuti abbandonati in mare, in particolare del cosiddetto “ghost gear” (attrezzature da pesca fantasma). Oggetti come corde, lenze e reti, una volta dispersi nell’ecosistema, si trasformano in trappole attive per decenni. A causa dei tempi di degradazione estremamente lunghi dei materiali sintetici, questi strumenti continuano a “pescare” e ferire animali marini senza alcun controllo umano, causando danni spesso irreversibili agli ecosistemi fragili come quello del Mediterraneo.

Le autorità e i centri di ricerca sottolineano l’importanza cruciale di smaltire correttamente i rifiuti e di segnalare tempestivamente la presenza di animali in difficoltà. Solo attraverso il monitoraggio costante e la responsabilità individuale è possibile garantire una speranza di sopravvivenza a creature come Pioppina, le cui condizioni di salute verranno monitorate attentamente nei prossimi giorni per valutarne la possibilità di un futuro ritorno in libertà.