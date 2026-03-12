Piano Attuativo di Utilizzazione Aree Demanio Marittimo: se ne discute ad Agropoli

E’ in programma lunedì 16 marzo alle ore 10.00, nella Sala Convegni sita al primo piano del Palazzo Civico delle Arti, in via Pisacane ad Agropoli, un incontro pubblico per acquisire pareri, osservazioni e proposte sul PAD adottato dal Comune di Agropoli.

Gli interventi

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha inteso infatti promuovere una fase partecipativa con la cittadinanza per condividere le scelte di pianificazione adottate dall’Ente. Saranno presenti: il sindaco della Città di Agropoli Roberto Mutalipassi, l’assessore al Porto e Demanio Giuseppe Di Filippo, il responsabile del Settore Porto e Demanio marittimo arch. Gaetano Cerminara, il progettista arch. Fabio Grenga.

Ad esito dell’incontro verrà elaborato un documento che costituirà parte integrante del PAD. La cittadinanza, e in particolare le associazioni di categoria e gli operatori, sono invitati a partecipare.