Petina: torna il 53esimo Festival Internazionale del Folklore “Serata Antica”, musiche, danze e tradizioni nel borgo degli Alburni

Il 14 agosto 2025 Petina tornerà a essere crocevia di culture grazie alla 53ª edizione della “Serata Antica”, il Festival Internazionale del Folklore organizzato dall’Associazione Folklorica “A’ Spiga Rossa”. Un evento unico nel panorama degli Alburni, capace di attrarre ogni anno centinaia di visitatori grazie a uno spettacolo di respiro internazionale tra musiche, danze, costumi e tradizioni popolari da tutto il mondo.

Il programma

Il programma della giornata prevede l’inizio alle ore 17:30 con la tradizionale Parata folklorica per le vie del borgo, seguita dalla Santa Messa Internazionale. A partire dalle ore 20:30 in piazza Bottiglieri andrà in scena lo spettacolo vero e proprio, con la partecipazione di sei gruppi folklorici provenienti da México, Armenia, Martinica, Panamá, Brasile e l’Italia rappresentata dal gruppo ospitante.

Anche quest’anno sarà conferito il Premio “Spiga Rossa”, riconoscimento destinato a personalità che si sono distinte nella valorizzazione delle tradizioni popolari. L’edizione 2025 vedrà premiato Gerardo Bonifati, Presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

“La Serata Antica è molto più di uno spettacolo: è un ponte tra culture, un inno alla fratellanza e alla pace attraverso le tradizioni popolari”, afferma Ciro Marino, Presidente dell’Associazione “A’ Spiga Rossa”. “Siamo orgogliosi di mantenere viva questa manifestazione che da oltre mezzo secolo racconta la bellezza dell’incontro tra i popoli, proprio qui nel cuore degli Alburni.”

Per presentare ufficialmente il Festival, è stata indetta una conferenza stampa il 25 luglio 2025 alle ore 12:00 presso il Palazzo della Provincia di Salerno, moderata dal giornalista Maurizio Varriano.

Gli interventi

– Assessore Regione Campania Franco Picarone – Presidente Commissione Bilancio Regione Campania

– Presidente Commissione Aree Interne Regione Campania Giovanni Guzzo – Vicepresidente Provincia di Salerno

– Consigliere Provinciale con deleghe a Turismo e Finanze Domenico D’Amato – Sindaco di Petina

– Sindaco di San Gregorio Magno Nunziante De Maio – Presidente Assostampa Campania Salerno

– Assessore Nazionale FITP Francesco Tortoriello – Presidente FITP Campania

Fondata nel 1970, l’Associazione Folklorica “A’ Spiga Rossa” è da sempre impegnata nel recupero, nella conservazione e nella trasmissione delle tradizioni del territorio alburnino. Parallelamente, promuove lo scambio culturale con realtà folkloriche internazionali, con l’obiettivo di diffondere i valori della pace e dell’inclusione.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano vivere una serata immersi nelle tradizioni popolari più autentiche e nei colori del folklore mondiale.