Petina, cambio al vertice alla Stazione dei Carabinieri: il maresciallo Francesco Ielpo è il nuovo comandante

Cambio al vertice della Stazione dei Carabinieri di Petina: da inizio novembre è entrato in servizio il nuovo comandante, il maresciallo Francesco Ielpo, 29 anni, che subentra alla precedente guida dell’arma nel piccolo borgo degli Alburni.

La carriera

L’insediamento conferma la volontà dell’Arma di garantire una presenza capillare anche nei centri più piccoli e difficili da raggiungere della provincia di Salerno. Originario della Campania, Ielpo ha iniziato la carriera militare nell’Esercito Italiano, per poi passare alla Scuola Allievi Carabinieri di Velletri nel 2017. Dopo l’esperienza alla Tenenza di Ercolano, ha frequentato il corso per sottufficiali a Firenze, conseguendo la laurea in Scienze Giuridiche.

Successivamente ha ricoperto l’incarico di vice comandante della Stazione di Campagna, distinguendosi per impegno e competenza. La Stazione di Petina, composta da quattro militari, rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per un territorio ampio ma poco popolato.

Ad accogliere il nuovo comandante è stato il sindaco Mimmo D’Amato, che ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Ielpo e per la collaborazione tra istituzioni: «La presenza dell’Arma è per noi un punto di riferimento per la giustizia e la vita sociale della comunità».

Il maresciallo Ielpo lavorerà sotto il coordinamento della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, guidata dal capitano Veronica Pastori, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sul dialogo con i cittadini.