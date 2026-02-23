Perito, cagnolina abbandonata in strada: avviata raccolta fondi per salvarla

Era ammalata, sofferente e malridotta la cagnolina abbandonata e ritrovata, diversi giorni fa, all’uscita della superstrada di Perito. Recuperata da una volontaria, la signora Dorotea Galotto, la cagnolina è stata curata e aiutata ma le è stata diagnosticata la leishmaniosi, una malattia infettiva parassitaria gravissima per i cuccioli, che ha reso urgente il ricovero in una clinica veterinaria di Salerno.

Avviata raccolta fondi

“I costi per le cure sono molto alti, la cagnolina è ricoverata in clinica e prego tutti di sostenere la nostra raccolta fondi per aiutarla, vederla così è una sofferenza” hanno fatto sapere i volontari che hanno avviato una raccolta fondi sul sito GoundFoundMe chiamandola “Kalea lotta per la sua vita” chiunque potrà contribuire, anche con un piccolo aiuto che può fare la differenza.

Gli appelli

Gli appelli, anche sul web, a prendersi cura degli animali, a non abbandonarli e a non arrecargli sofferenza, alla luce di tante, oramai troppe, storie strappalacrime che vedono protagonisti innocenti amici a quattro zampe, si susseguono e questa storia è l’ennesima dimostrazione che di questi appelli c’è, purtroppo, ancora bisogno.