Perdifumo, uso improprio di risorse pubbliche: ecco la segnalazione dei consiglieri di minoranza

I consiglieri di minoranza “Prospettiva Futura” del Comune di Perdifumo alzano la voce a fronte di alcune segnalazioni e sollecitazioni arrivate dai cittadini. Al centro dell’attenzione vi sarebbe l’utilizzo illecito di materiale asfaltico destinato a determinati lavori pubblici impiegato, invece, per l’asfaltatura di una strada in località Difesa dello stesso territorio comunale.

L’accusa

“Se confermato, ciò rappresenterebbe un uso improprio di risorse pubbliche, con possibili conseguenze amministrative e penali”, fanno sapere dal gruppo consiliare di minoranza. Per questo motivo è stato richiesto formalmente l’accesso a tutte le documentazioni necessarie riguardante il sopralluogo effettuato dal Corpo Forestale in località Difesa il 18 febbraio 2025. “Tale richiesta si fonda sull’interesse pubblico della trasparenza e del controllo delle attività amministrative per tutela di tutta la comunità”, segnalano i consiglieri di “Prospettiva Futura”.