Paura sul raccordo Sicignano–Potenza: incendio coinvolge un autocarro carico di acqua minerale

Momenti di tensione questa mattina intorno alle ore 10:45 sul raccordo autostradale Sicignano–Potenza, direzione nord, tra gli svincoli di Vietri di Potenza e Buccino. Un autocarro adibito al trasporto di acqua minerale ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco: dalla sede di Eboli, supportata da un’autobotte (ABP), nonché la prima partenza della sede centrale e un’autoscala (APS) con ulteriore autobotte proveniente dal Comando di Potenza.

Le operazioni

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa della tipologia del carico e delle fiamme che hanno interessato la cabina di guida e parte del rimorchio. Al momento non si registrano feriti, ma il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire le manovre di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell’incendio. Sul luogo anche la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso.