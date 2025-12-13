Paura nella notte sulla A2 del Mediterraneo: auto si schianta contro il guardrail vicino allo svincolo di Campagna

Attimi di apprensione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo durante la scorsa notte. Un violento incidente stradale ha coinvolto una vettura in transito sulla carreggiata sud, fortunatamente senza gravi conseguenze per la persona a bordo.

La ricostruzione dell’accaduto

Il sinistro si è verificato intorno alla mezzanotte nel tratto autostradale che precede l’uscita di Campagna. Secondo le prime ricostruzioni, una Ford C-Max guidata da un uomo di circa trent’anni ha sbandato improvvisamente. Per motivi che restano ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo per impattare con violenza contro le barriere di protezione laterali.

La corsa del veicolo è terminata sulla prima corsia di marcia, con la parte anteriore della macchina che ha riportato danni ingenti a causa della forza dell’urto.

Miracolosamente illeso il conducente

Nonostante la dinamica spettacolare e i pesanti danni materiali subiti dall’automobile, il trentenne alla guida è uscito dall’abitacolo praticamente illeso. Non si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale per ferite gravi, sebbene l’uomo fosse comprensibilmente scosso dall’accaduto.

L’intervento dei soccorsi

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 per prestare le prime cure, affiancati da una squadra dei Vigili del Fuoco, fondamentali per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato.

Per la gestione della viabilità e l’effettuazione dei rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli e il personale dell’Anas, che hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di traffico nel più breve tempo possibile.