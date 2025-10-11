Paura ad Eboli: albero si abbatte al suolo, panico tra i passanti

Un albero si è abbattuto al suolo questo pomeriggio. È accaduto poco fa sul centralismo viale Amendola ad Eboli.

Panico tra i passanti

Il tronco di un albero si è spezzato e si è abbattuto al suolo creando momenti di panico generale tra quanti erano presenti in zona in quel momento. Prima un rumore sordo e poi lo schianto al suolo. Fuggi fuggi generale e immediatamente è stato lanciato l’allarme.

Gli interventi

Sul posto sono giunti immediatamente i caschi bianchi per mettere la zona in sicurezza e attendere gli addetti per la rimozione del tronco. «In autunno cadono le foglie, a Eboli invece gli alberi», è il commento sarcastico di chi si è trovato in quel momento sul posto e ha assistito alla vicenda.