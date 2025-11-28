Paura a Salerno, trovato ordigno nei pressi di un condominio, si indaga

Indagini in corso delle forze dell'ordine per chiarire la natura e il movente del gesto

A cura di Redazione Infocilento
Polizia, Lungomare Salerno

Momenti di paura questa mattina a Salerno, nel rione collinare di Ogliara. Un ordigno rudimentale è stato ritrovato all’ingresso di un condominio della zona.

L’allarme è scattato questa mattina quando alcuni presenti hanno rinvenuto l’oggetto sospetto. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine che hanno disposto l’evacuazione dell’edificio. Sul posto anche gli artificieri per i rilievi di rito e la rimozione dell’ordigno.

Le indagini sono attualmente in corso e vengono condotte per comprendere la natura e il movente del gesto intimidatorio, che al momento rimane oscuro.

Leggi anche:

Salerno, donna ferita per il cedimento di una grata: indaga la Polizia Municipale
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79
Studio medico

Sessa Cilento: l’ASL di Salerno promuove una giornata di prevenzione gratuita

Appuntamento domenica 30 novembre presso il presidio di Guardia Medica di Sessa…

Ceraso, comunità in lutto: raccolta fondi in memoria della piccola Azzurra

Una malattia contro cui combatteva da tempo l’ha strappata prematuramente alla vita

Giuseppe Raffaele , allenatore salernitana

Serie C, la Salernitana verso il derby contro il Benevento 

Il Monday Night del “Vigorito” chiuderà la 16° giornata del girone C…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.