Paura a Salerno, trovato ordigno nei pressi di un condominio, si indaga

Momenti di paura questa mattina a Salerno, nel rione collinare di Ogliara. Un ordigno rudimentale è stato ritrovato all’ingresso di un condominio della zona.

L’allarme è scattato questa mattina quando alcuni presenti hanno rinvenuto l’oggetto sospetto. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine che hanno disposto l’evacuazione dell’edificio. Sul posto anche gli artificieri per i rilievi di rito e la rimozione dell’ordigno.

Le indagini sono attualmente in corso e vengono condotte per comprendere la natura e il movente del gesto intimidatorio, che al momento rimane oscuro.