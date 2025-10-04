Paura a Sala Consilina: autoarticolato finisce in una scarpata sull’A2

Due incidenti che hanno coinvolto mezzi pesanti si sono verificati nel giro di due giorni lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il Vallo di Diano, interessando in particolare l’area dello svincolo di Sala Consilina.

L’incidente

L’episodio più recente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: un autoarticolato, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito fuori strada, sfondando il guard rail e precipitando in una scarpata tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula. Per fortuna, il conducente è uscito quasi illeso dal mezzo, riportando solo lievi ferite.

Gli interventi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, i tecnici dell’Anas e una ditta specializzata, la Di Brienza di Padula, che ha provveduto alle complesse operazioni di recupero del veicolo. Solo due giorni prima, sempre nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, un altro mezzo pesante aveva perso il rimorchio durante la marcia. Anche in quel caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti. Per il recupero del rimorchio è stato necessario l’intervento della ditta specializzata Menafra.

Due incidenti in due giorni

I due episodi, avvenuti a breve distanza temporale e geografica, riaccendono l’attenzione sulla sicurezza della circolazione dei mezzi pesanti nel tratto valdianese dell’A2, dove il traffico intenso e la particolare conformazione del territorio rendono necessaria la massima prudenza.