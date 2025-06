Paura a Capaccio Paestum, incendio vicino alla SS18: caschi rossi impegnati per circa due ore

È stata una domenica di paura quella di ieri a Capaccio Paestum per l’incendio divampato in un terreno privato adiacente alla trafficata SS18. Il rogo ha coinvolto un’area di circa 5000 mq.

Il rogo

L’incendio è divampato intorno alle 16:30 del pomeriggio. A notare del fumo gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Clelia Saviano che si sono recati subito recati sul posto. Immediatamente è stata avvisata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Subito sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco della sezione AIB del distaccamento di Eboli.

Traffico bloccato e paura per gli automobilisti

Le operazioni di spegnimento del rogo sono durate circa due ore, le fiamme hanno lambito una centrale elettrica ed un azienda zootecnica ma la situazione più preoccupante per gli operatori intervenuti è stata rappresentata dalla presenza, nell’area interessata dal rogo, di un deposito di legnami di un industria boschiva. Le fiamme hanno persino invaso pericolosamente anche la carreggiata della SS 18 e gli agenti hanno dovuto interdire il traffico per scongiurare ogni pericolo per gli automobilisti visto anche il grande traffico dovuto al rientro dal weekend delle tante persone che hanno raggiunto la costa cilentana.

Gli interventi

A supporto della Polizia Municipale anche una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Agropoli che si trovava per caso in zona. A collaborare alle operazioni anche il personale di due aziende agricole del territorio che hanno messo a disposizione due mezzi in supporto alle attività di spegnimento delle fiamme. Grazie alla tempestività degli interventi e alla fortuna non si registrano feriti o persone intossicate dal fumo.