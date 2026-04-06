Cronaca

Pasqua di tensioni ad Eboli: lite accesa in viale Amendola, intervengono i Carabinieri

Serata di Pasqua agitata lungo viale Amendola: scoppia la lite tra due uomini visibilmente alterati. Intervengono i Carabinieri. Tutti i dettagli

Antonio Elia

Momenti di tensione nella serata di Pasqua ad Eboli. Intorno alle 23, davanti a un noto esercizio commerciale, lungo il viale Amendola si è verificata una lite tra due persone che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito, i due hanno iniziato a discutere animatamente creando preoccupazione tra i presenti. Il personale dell’attività commerciale ha quindi deciso di contattare i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto per riportare la calma.

All’arrivo dei militari la situazione si è rapidamente tranquillizzata. I due protagonisti della lite sono stati ascoltati per ricostruire quanto accaduto e, fortunatamente, non si registrano feriti. Secondo le prime informazioni, entrambi potrebbero aver alzato un po’ troppo il gomito durante i festeggiamenti pasquali.

Una giornata di tensione

Nel corso della stessa serata si sarebbero verificati anche altri episodi legati a persone in stato di ebbrezza nella zona tra Piazza Pendino e via Ripa, con segnalazioni di individui che disturbavano la quiete pubblica.

Situazioni che, secondo alcuni residenti, tendono a ripetersi soprattutto nelle serate festive, quando la presenza di persone che hanno bevuto troppo finisce per creare momenti di tensione e disagio nei quartieri.

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