Parola all’Esperto: i consigli di Gianluca Cammarano, Tecnico Birraio e Beer Sommelier

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Gianluca Cammarano, Tecnico Birraio – Beer Sommelier e Beer Ambassador.

L’autunno porta con sé una delle feste più amate al mondo: l’Oktoberfest. Ma la birra non è solo divertimento, è anche cultura, tradizione e degustazione consapevole. Ne parliamo in questa puntata con Gianluca Cammarano, per scoprire curiosità, falsi miti e segreti di una bevanda che sorprende molto più di quanto immaginiamo.