Parola all’Esperto: i consigli di Fabio Turi, Chinesiologo e Osteopata

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottor Fabio Turi per parlare di gravidanza e benessere femminile

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Fabio Turi – Chinesiologo e Osteopata.

Con il dottor Fabio, parleremo di gravidanza e benessere femminile, scopriremo come l’osteopatia e la chinesiologia può accompagnare la futura mamma durante tutte le fasi della gravidanza, aiutandola a prevenire e alleviare disturbi comuni come mal di schiena, reflusso, gambe gonfie, nausea e diastasi addominale.

