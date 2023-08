“Parola all’Esperto”: i consigli dell’ostetrica Alessia Astone | VIDEO

Prosegue il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Potete scrivere le vostre richieste al numero 327 2295001.

Per la terza puntata abbiamo intervistato l’ostetrica Alessia Astone. Abbiamo parlato della gravidanza, dell’allattamento, del pavimento pelvico e di come le mamme e i papà possono far valere i loro diritti da genitori nelle strutture sanitarie.

La dottoressa Alessia Astone ci ha dato dei consigli utili per come affrontare nel miglior modo la gravidanza e come poter allattare. Ha spiegato benefici e rischi del parto naturale e cesareo. Ha dato delle informazioni utili alle piccole donne che vogliono fare le prime visite.