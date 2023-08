“Parola all’Esperto”: i consigli della nutrizionista Stella di Sessa | VIDEO

E’ iniziato il nuovo programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Potete scrivere le vostre richieste al numero 327 2295001.

Per la prima puntata abbiamo intervistato la dottoressa nutrizionista Stella Di Sessa. Abbiamo parlato di come cambia l’alimentazione in estate. La dottoressa Stella Di Sessa ci ha dato dei consigli utili per combattere il caldo con l’alimentazione e dei suggerimenti per favorire e mantenere la nostra abbronzatura.