Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ammesso al finanziamento triennale del Ministero della Cultura

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato ufficialmente ammesso al finanziamento triennale previsto dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) 2025–2027 – Articolo 25, promosso dal Ministero della Cultura. Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo, che proietta Il parco e le sue comunità in una dimensione culturale di respiro nazionale e internazionale.

Il progetto

Il progetto “Week End al Parco” è un festival musicale “diffuso” che punta a valorizzare il patrimonio naturale, storico e spirituale afferente tutto il territorio del parco, attraverso una programmazione culturale di livello. Nei prossimi tre anni, luoghi simbolici, caratterizzanti e caratteristici del Parco Nazionale Del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni, come Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, la Certosa di Padula, le Aree Archeologiche, il Pianoro di Ciolandrea, il Santuario del Sacro Monte di Novi Velia e molte altre location, ospiteranno concerti, spettacoli teatrali e iniziative artistiche di rilievo.

Le iniziative

Il cartellone della prima annualità, per i 16 appuntamenti previsti per i mesi di settembre e ottobre 2025, e che sarà annunciato nella conferenza stampa di presentazione a Luglio, vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale e Nazionali unitamente a giovani interpreti, orchestre giovanili e artisti del territorio. Particolare rilievo avranno spettacoli dedicati a figure simboliche come San Francesco d’Assisi e il Beato Carlo Acutis, in una narrazione che intreccia arte, spiritualità e memoria collettiva.

Grande la soddisfazione del Presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, che dichiara:

«Ringrazio il Ministro Giuli e l’intera struttura Ministeriale, per la grande fiducia e l’opportunità concessa all’Ente, ringrazio altresì il Vice Ministro Edmondo Cirielli ed il Sottosegretario Antonio Iannone per la continua attenzione riservata al nostro territorio, ed infine ringrazio il consiglio ed i collaboratori per il lavoro svolto per la definizione e la predisposizione del progetto presentato. Già dal titolo abbiamo avuto l’intuizione di coniugare cultura e intrattenimento, giocando sul doppio significato di “Week End al Parco”: un invito a vivere momenti di bellezza tra natura, arte e spiritualità. È un progetto che punta sulla qualità, ma anche sull’identità profonda del Cilento e sulla sua capacità di attrarre visitatori in tutte le stagioni dell’anno. “Week End al Parco” si inserisce in una più ampia strategia di destagionalizzazione turistica, sostenibilità ambientale, programmazione pluriennale culturale e promozione integrata, configurandosi come un vero e proprio festival diffuso, che coinvolgerà in rete borghi, siti archeologici, conventi, castelli, centri storici e beni culturali dell’intero comprensorio ivi compreso oasi naturalistiche afferenti all’immenso patrimonio e la biodiversità del Parco. Gli appuntamenti si svolgeranno nei luoghi più rappresentativi del Parco, contribuendo a consolidare un percorso virtuoso che unisce cultura, coesione territoriale e sviluppo turistico. Sarà un’occasione per tanti artisti, locali e nazionali, di vivere l’arte – che è poi la bellezza della vita – in un luogo d’eccezione: il Parco del Cilento».