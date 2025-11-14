Palestra scolastica chiusa a Torchiara per inagibilità: struttura non idonea

Il Comune di Torchiara ha disposto la chiusura immediata della palestra annessa all’edificio scolastico “A. De Vita” in Via Nazionale. Il provvedimento è motivato da una “chiusura per inagibilità e interdizione all’uso” a causa di accertate carenze strutturali.

La valutazione tecnica e i rischi di sicurezza

L’ordinanza, firmata dal Sindaco Massimo Farro, fa seguito alla Valutazione della sicurezza dell’edificio secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. Tale valutazione ha evidenziato che il corpo di fabbrica non ha superato la verifica per i soli carichi gravitazionali.

Di conseguenza, la struttura è stata giudicata “non idoneo all’utilizzo cui è destinato dal punto di vista statico”. La decisione di chiusura è stata presa per “salvaguardare la pubblica e privata incolumità”.

L’interdizione all’uso della palestra è in vigore dal 23 aprile 2025 e lo rimarrà “fino all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico”.