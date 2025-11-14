Palestra scolastica chiusa a Torchiara per inagibilità: struttura non idonea

Arriva l'ordinanza del sindaco Massimo Farro. Disposti interventi di messa in sicurezza

A cura di Ernesto Rocco
Municipio ok

Il Comune di Torchiara ha disposto la chiusura immediata della palestra annessa all’edificio scolastico “A. De Vita” in Via Nazionale. Il provvedimento è motivato da una “chiusura per inagibilità e interdizione all’uso” a causa di accertate carenze strutturali.

La valutazione tecnica e i rischi di sicurezza

L’ordinanza, firmata dal Sindaco Massimo Farro, fa seguito alla Valutazione della sicurezza dell’edificio secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. Tale valutazione ha evidenziato che il corpo di fabbrica non ha superato la verifica per i soli carichi gravitazionali.

Leggi anche:

Agropoli: fondi Pnrr per riqualificare la palestra e l’area sportiva all’aperto dell’I.S. “Gino Rossi Vairo”

Di conseguenza, la struttura è stata giudicata “non idoneo all’utilizzo cui è destinato dal punto di vista statico”. La decisione di chiusura è stata presa per “salvaguardare la pubblica e privata incolumità”.

L’interdizione all’uso della palestra è in vigore dal 23 aprile 2025 e lo rimarrà “fino all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico”.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Procura di Nocera

Arrestato funzionario di un Comune salernitano: soldi dell’Ente sui conti di aziende “amiche” tramite falsi mandati di pagamento

Il pubblico ufficiale dovrà ora rispondere delle accuse formalizzate dalla Procura. Sequestrati…

Giuseppe De Rosa

L’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa a caccia di record all’Ultra Africa Race

Indeciso fino all’ultimo giorno, bloccato dagli infortuni, Giuseppe De Rosa parteciperà alla…

Municipio Eboli

Eboli: via libera a 12 borse di studio biennali per giovani laureati

Neo laureati verranno impiegati in attività di tirocinio in varie settori dell'Ente…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79