PalaTulimieri e Roller Salerno: il caso in Commissione Sport

Il PalaTulimieri di Salerno si prepara a chiudere definitivamente i battenti. Prosegue l’iter che porterà alla restituzione della struttura alla Regione Campania, passaggio necessario per l’avvio del progetto di riqualificazione dello stadio Arechi e la ricostruzione del campo Volpe. Dopo la comunicazione ufficiale dello stop alle attività per la Roller Salerno, arrivano ulteriori conferme: le utenze dell’impianto sarebbero già state disdette, rendendo di fatto impossibile qualsiasi ipotesi di proroga.

L’impegno della Commissione Sport

La vicenda è stata al centro della seduta congiunta delle Commissioni Sport e Urbanistica, tenutasi ieri pomeriggio. Il presidente della Commissione Sport, Rino Avella, ha ribadito che la dismissione del PalaTulimieri era nota da tempo, poiché legata a interventi già programmati dall’amministrazione e dalla Regione. Avella ha ricordato l’impegno della Commissione nel corso degli anni per garantire la funzionalità dell’impianto, dagli interventi sulle caldaie alla sostituzione dei fari, sottolineando la costante vicinanza alla Roller Salerno e alle difficoltà di chi fa sport sul territorio.

I possibili scenari

Durante la riunione del 27 gennaio, la Commissione Sport ha interloquito con il presidente della Commissione Urbanistica Mimmo De Maio. Due i punti emersi con chiarezza: la certezza della futura ricostruzione della struttura e la disponibilità di un’area alternativa a Fuorni, destinata alle attività sportive. Nel periodo di transizione tra l’abbattimento e la ricostruzione, il Comune ha assicurato che lavorerà per garantire la continuità agonistica alle società degli sport rotellistici.