Paestum e Velia: grandi nomi per un’estate di musica e spettacolo

La Galileo Galilei Production TV, motore creativo nel panorama dello spettacolo dal vivo, annuncia un’estate ricca di eventi in Campania, promettendo un connubio di musica, intrattenimento e arte. Un calendario di appuntamenti pensati per valorizzare le bellezze storiche della regione, offrendo al pubblico serate indimenticabili sotto il cielo stellato della Magna Grecia. Gli eventi sono stati ideati per essere un incontro unico tra passato e presente.

Serena Brancale incanta a Elea-Velia

Il 26 luglio, la suggestiva cornice dell’Area Archeologica di Elea-Velia ospiterà l’artista Serena Brancale. La cantante celebrerà i suoi dieci anni di carriera con il tour Anema e Core Tour 2025, presentando la sua evoluzione artistica attraverso un repertorio che spazia dal jazz di Galleggiare al ritmo di Baccalà, includendo sonorità soul, rap e folklore. L’esibizione, che fa seguito al suo omaggio a Pino Daniele con Anema e Core a Sanremo, promette uno spettacolo coinvolgente tra musica, danza ed emozioni autentiche.

Mara Venier e le stelle della musica italiana a Paestum

Il 7 agosto, il Parco Archeologico di Paestum sarà il palcoscenico per un evento speciale condotto dall’iconica Mara Venier. Tre ore di spettacolo, all’insegna della grande musica e dell’emozione, vedranno alternarsi artisti di calibro come Amedeo Minghi, Fausto Leali, Mario Rosini e Rita Forte. Ad accompagnare le performance, l’Orchestra QUISISONA garantirà un perfetto intreccio tra tradizione e spettacolo dal vivo. L’appuntamento, intitolato I Nostri Migliori Anni, offrirà al pubblico un’occasione unica per vivere un’esperienza emozionante e coinvolgente in compagnia di grandi protagonisti della musica italiana.

Simone Cristicchi: viaggio tra parole e musica a Paestum

L’11 agosto, sempre al Parco Archeologico di Paestum, sarà la volta di Simone Cristicchi con il suo nuovo progetto live Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025. Reduci dal successo di Sanremo 2025 con il brano Quando sarai piccola, che gli è valso il Premio Bigazzi e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, e dal trionfo teatrale di Franciscus, Cristicchi proporrà un concerto che intreccia musica, teatro e parole. Ad accompagnarlo sul palco, la sua storica band e l’ensemble Gnu Quartet, daranno vita a un dialogo musicale tra rock d’autore e suggestioni cameristiche, invitando il pubblico a immergersi nell’universo di un artista capace di incantare, riflettere e commuovere.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per tutti gli eventi hanno un costo di € 30,00 più prevendita per il Posto Unico Seduto non numerato. È possibile acquistarli presso la Biglietteria del Parco Archeologico e tramite i circuiti Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster.