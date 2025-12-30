Paestum e Velia: apertura straordinaria il 1° gennaio per iniziare l’anno tra storia e cultura, ecco il programma

Iniziare il nuovo anno immersi nella storia è possibile: il 1° gennaio i Parchi archeologici di Paestum e Velia accoglieranno i visitatori per una giornata speciale dedicata alla cultura, alla bellezza e alla valorizzazione del patrimonio italiano. L’iniziativa rientra nel Piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, che promuove l’accessibilità e la fruizione dei luoghi simbolo della nostra storia anche nei giorni festivi.

Paestum: museo e area archeologica aperti dalle 10:00 alle 18:00

Il Parco archeologico di Paestum offrirà un programma ricco e coinvolgente. Il Museo e l’area archeologica saranno visitabili dalle ore 10:00 alle ore 18:00, permettendo ai visitatori di esplorare templi, reperti e testimonianze millenarie.

Alle 11:00 e alle 15:00 sono previste le visite guidate “Architettura senza barriere”, un percorso inclusivo che accompagnerà il pubblico alla scoperta del Tempio di Nettuno e della Basilica, due capolavori dell’architettura dorica.

“Oltre il museo”: viaggio nei depositi

Alle 12:00 e alle 16:00 si terrà invece “Oltre il museo”, un’esperienza unica che permette di accedere ai depositi del Parco, dove sono custodite storie, reperti e memorie spesso non visibili al pubblico.

Velia: un sito archeologico da scoprire tra storia e paesaggi

Il Parco archeologico di Velia sarà aperto dalle ore 10:00 alle ore 14:00, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare un luogo affascinante, ricco di testimonianze dell’antica città eleatica. Tra resti archeologici, percorsi panoramici e scorci suggestivi, Velia rappresenta una tappa imperdibile per chi desidera vivere un Capodanno diverso dal solito.

Un’occasione unica per iniziare l’anno tra templi e memorie millenarie

La giornata del 1° gennaio nei Parchi archeologici di Paestum e Velia è un invito a riscoprire la magia dei nostri luoghi storici, tra templi monumentali, mosaici antichi e paesaggi senza tempo. Un’opportunità perfetta per chi vuole inaugurare il nuovo anno con un’esperienza culturale autentica e coinvolgente.