Padula, procedimento amministrativo e accesso agli atti: la CM Vallo di Diano presenta il ciclo di incontri

La Comunità Montana Vallo di Diano presentare il nuovo ciclo di incontri formativi del primo trimestre 2026. Saranno dedicati al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, con un focus sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale. Ad introdurre il nuovo ciclo di incontri formativi dedicati a pubblici amministratori e personale della P.A., Vittorio Esposito, presidente dell’Ente montano con sede a Padula, Antonio Pagliarulo, vice presidente, Lucio Pisano, segretario generale, e Nicola Senatore, avvocato amministrativista, curatore della rassegna.

Gli obiettivi

Con questi corsi proseguiamo nell’opera di diffusione della cultura amministrativa per la crescita del territorio ha rivendicato il presidente Esposito del resto già la partecipazione ai cicli precedenti, con la presenza di uditori ben oltre i confini del Vallo di Diano, prova del gradimento registrato. Con i nomi in calendario dei prossimi appuntamenti continuiamo all’insegna della qualità ed a beneficiarne saranno soprattutto i piccoli comuni. Investiamo per la crescita degli uffici a diretto vantaggio di tutte le forze produttive del nostro comprensorio.

Antonio Pagliarulo ha aggiunto: Questi corsi sono generatori di valore aggiunto per la nostra Comunità nonchè strumenti per sviluppare il capitale umano presente nelle Pubbliche Amministrazioni locali.

Nicola Senatore, rinomato amministrativista, ha illustrato gli argomenti dei 4 incontri. Sono tutti importanti, incentrati sui principi semplificazione e liberalizzazione del procedimento amministrativo, ma parleremo anche di conferenza dei servizi, responsabilità amministrative, contabili e penali. Quattro giorni intensi di approfondimento della materia amministrativa, con un occhio sull’attualità.

Ecco il calendario degli incontri

Si parte venerdì 23 gennaio prossimo con i Principi generali dell’attività amministrativa ed ambito di applicazione della Legge n. 241/1990 fra diritto nazionale e diritto euro unitario. Relatori: dott. Carlo Buonauro e dott. Marco Martone.

Il 6 febbraio 2026 si parlerà del Provvedimento amministrativo e l’autotutela; Il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza. Relatori: dott. Nicola Durante ed avv. Nicola Senatore.

L’argomento del 27 febbraio sarà la Semplificazione e liberalizzazione amministrativa; L’attività amministrativa per accordi e l’amministrazione informatica e telematica. Relatori: dott. Nicola D’Angelo ed avv. Nicola Senatore.



Il 20 marzo si chiude con Il ruolo della Corte dei conti: i controlli e la responsabilità amministrativa e contabile; I reati contro la pubblica amministrazione. Relatori: dott. Ernesto Gargano e avv. Vincenzo Bonafine. Le conclusioni del ciclo di incontri saranno a cura del prof. Gianpiero Paolo Cirillo.