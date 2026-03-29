Cronaca

Padula: in auto con la cocaina, arrestato 24enne

Il ragazzo è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina

Erminio Cioffi

Un 24enne di Padula è stato fermato durante un normale servizio di controllo dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. L’atteggiamento del giovane ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire la verifica.

L’operazione e il provvedimento

Nel corso degli accertamenti, il ragazzo è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina, quantitativo ritenuto incompatibile con l’uso personale e riconducibile, invece, all’attività di spaccio. Per lui sono scattate immediatamente le manette: il 24enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà i provvedimenti da adottare nelle prossime ore.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo costante del territorio portate avanti dai Carabinieri, impegnati quotidianamente nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti giovanili.

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