Ottati, apre al pubblico la Biblioteca Comunale “Antonio e Teodoro Bamonte”

La Biblioteca Comunale “Antonio e Teodoro Bamonte”, che nel corso degli ultimi anni, grazie a diverse misure di finanziamento che il comune di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, è riuscito ad intercettare, è stata dotata di nuovi volumi e ampliata e ora è pronta per essere aperta al pubblico.

L’appuntamento

Sabato, 1 marzo, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, la Biblioteca, sita all’interno dello storico Convento Domenicano, edificio che accoglie anche la nuova sede municipale, sarà pronta per aprire le sue porte a cittadini e curiosi. Durante l’incontro l’amministrazione comunale, insieme agli addetti alla biblioteca, presenterà i nuovi servizi illustrando le modalità per prendere in prestito i tanti volumi presenti o per usufruire degli spazi di lettura.

Il finanziamento

La Biblioteca Comunale di Ottati rientra nel “Sistema Bibliotecario degli Alburni”, di cui è capofila proprio il comune di Ottati, e che mette insieme altre otto biblioteche a gestione pubblica. Si tratta di un sistema utile a fare rete per intercettare più fondi grazie ai bandi nazionali previsti dal MiBACT, a farne parte anche i comuni di Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Sicignano degli Alburni, Aquara, Bellosguardo, Serre e Postiglione.