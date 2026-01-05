Ospedale Ruggi, scala antincendio deteriorata: “Pericolo concreto per i pazienti”, la denuncia di Polichetti (UdC)

La sicurezza delle strutture sanitarie torna al centro del dibattito pubblico dopo l’ennesimo episodio che mette in luce criticità nella manutenzione degli ospedali italiani. A Salerno, una scala antincendio esterna dell’ospedale cittadino sarebbe infatti interessata da un grave deterioramento strutturale, con caduta di calcinacci e potenziali rischi per chi transita nell’area.

La denuncia di Mario Polichetti (Udc)

A sollevare il caso è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che ha lanciato un allarme sulle condizioni dell’infrastruttura. Secondo Polichetti, la situazione rappresenta un pericolo concreto per pazienti, operatori sanitari e cittadini che frequentano quotidianamente il presidio ospedaliero.

“Condizioni inaccettabili per una struttura di emergenza”

Polichetti ha definito “inaccettabile” lo stato della scala antincendio, sottolineando come un elemento così essenziale per la gestione delle emergenze non possa versare in condizioni precarie. La caduta di calcinacci, evidenziata nelle segnalazioni, viene indicata come un rischio immediato e non trascurabile, soprattutto in un luogo che dovrebbe garantire protezione e cura.

Richiesta di interventi urgenti

Il rappresentante dell’Udc ha chiesto un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti. Secondo Polichetti, sono necessarie verifiche strutturali immediate e lavori di messa in sicurezza senza ulteriori rinvii. L’esponente politico ha ribadito che non si può attendere il verificarsi di una tragedia prima di procedere con gli interventi necessari.

Appello alla responsabilità istituzionale

Polichetti ha concluso la sua denuncia con un appello rivolto alle istituzioni, ricordando che la sanità pubblica non riguarda solo l’assistenza medica, ma anche la sicurezza degli ambienti in cui essa viene erogata. Garantire strutture sicure e dignitose, ha sottolineato, è un dovere imprescindibile per chi amministra.