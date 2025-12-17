Ospedale di Sapri: donati al reparto oncologia un elettrocardiografo e due televisori, un grande gesto di solidarietà

Una donazione che ha riempito i cuori di gioia ai pazienti dell'Ospedale Immacolata

A cura di Maria Emilia Cobucci

Una nuova donazione questa mattina ha rallegrato i cuori dei pazienti dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Un elettrocardiografo e due televisori sono stati infatti consegnati dall’associazione onlus “Una goccia nell’Oceano” al reparto di oncologia.

Un importante gesto di solidarietà

Un gesto di solidarietà molto apprezzato dal personale medico e sanitario del nosocomio e che ha avuto anche la benedizione del cappellano Don Pasquale Pellegrino. Una giornata ricca di umanità che ha visto la presenza, oltre che del personale medico e sanitario della struttura, anche del Direttore Sanitario Vincenzo de Paola, della responsabile del reparto di oncologia dott. Annarita Roscigno e della presidente dell’associazione onlus “Una goccia nell’oceano” Anna Petraglia con diversi associati.

Tanta l’attenzione della popolazione verso il nosocomio dell’Immacolata che rappresenta un presidio sanitario fondamentale per il Golfo di Policastro.

