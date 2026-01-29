Ospedale di Polla: ripristinato il laboratorio di pediatria, un servizio educativo a servizio dei piccoli pazienti

È stato ufficialmente ripristinato a partire dal mese di gennaio il Laboratorio Ludico-Educativo presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla, servizio già attivo in anni precedenti e che era stato sospeso a seguito della pandemia da Covid-19. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano – Ambito S10, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iskra, e si inserisce nel quadro delle attività di tutela dei minori e di promozione del benessere psico-sociale in ambito sanitario.

L’obiettivo

Il laboratorio si svolge all’interno della stanza già presente e attrezzata nel reparto di Pediatria, messa a disposizione dalla direzione ospedaliera, spazio che oggi torna a essere dedicato anche a un percorso strutturato, continuativo e qualificato. Un elemento centrale del progetto è rappresentato dalla programmazione su più giornate settimanali, una scelta organizzativa precisa e consapevole, pensata per rispondere alle caratteristiche del reparto di Pediatria, dove il ricambio dei piccoli pazienti è frequente. La presenza degli operatori per più giorni a settimana consente, infatti, di offrire a un numero sempre maggiore di bambini la possibilità di partecipare alle attività, intercettando anche coloro che vivono degenze brevi e garantendo così un accesso più equo e diffuso al servizio.

Le dichiarazioni

Come sottolineato dal presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Michele Di Candia, “si tratta di un progetto importante, che nasce dalla consapevolezza che i bambini ricoverati non sono soltanto pazienti da curare, ma persone da accompagnare anche sul piano emotivo. Riprendere questo laboratorio significa restituire ai piccoli momenti di normalità, di gioco e di relazione, capaci di alleggerire il peso del ricovero e di offrire un supporto concreto anche alle famiglie”. Il presidente Di Candia esprime un ringraziamento sentito al direttore del “Luigi Curto”, dott. Luigi Mandia, e al primario del reparto di Pediatria, dott. Teodoro Toduto, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate fin dalle prime fasi del ripristino del servizio; nonché alla Cooperativa Sociale Iskra, per la qualità del progetto ludico-educativo predisposto.

“È una splendida iniziativa -afferma Luigi Mandia, direttore sanitario del Luigi Curto- che contraddistingue ancora una volta da parte di tutti i protagonisti una grande predisposizione alla ricerca di umanità e alla vicinanza ai bambini e alle famiglie”.

Il laboratorio si configura come uno spazio di gioco inteso non come semplice distrazione, ma come vero e proprio strumento educativo e di benessere, capace di favorire nei bambini l’espressione delle emozioni, la riduzione di ansie e paure legate all’ospedalizzazione e una migliore elaborazione dell’esperienza di cura.

“Questo laboratorio -evidenzia il direttore del Consorzio Antonio Florio– rappresenta una continuità con un’esperienza che in passato ha già prodotto risultati positivi. L’obiettivo è alleggerire i giorni di degenza dei bambini attraverso attività di animazione e laboratoriali svolte da personale qualificato, in costante coordinamento con il personale sanitario. Le attività proposte hanno ricadute positive anche sui genitori, che trovano in questo servizio un momento di sollievo e un supporto indiretto nel difficile percorso del ricovero dei figli”.

Il progetto curato dalla Cooperativa Sociale Iskra prevede un articolato programma,con laboratori dedicati alle emozioni, al gioco simbolico, alla creatività e alla relazione, pensati per adattarsi alle condizioni di salute dei bambini e svolti sempre in presenza. Le attività sono strutturate in modo da favorire la partecipazione spontanea, il benessere emotivo e la socializzazione, nel pieno rispetto delle regole sanitarie e organizzative del reparto.

La buona sanità

Il ripristino del laboratorio di pediatria rappresenta dunque un ulteriore segnale concreto di attenzione verso l’infanzia e le famiglie del territorio, confermando il ruolo del Consorzio Sociale Vallo di Diano come soggetto attivo nella costruzione di servizi che integrano dimensione sanitaria e sociale, in una logica di presa in carico complessiva della persona.