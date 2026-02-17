Ospedale di Eboli: donati due elettromedicali alla cardiologia

Un gesto concreto di solidarietà e sostegno alla sanità pubblica: due elettromedicali sono stati donati al Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Eboli (ASL Salerno) in memoria di Marco Mirra e Mario Mazzariello, grazie alla generosità di aziende e associazioni private del territorio. Prezioso anche il contributo economico raccolto attraverso la sinergia del partenariato Sport Open 365 con capofila la ASD Gli amici del mare, nel corso di una serata di beneficenza organizzata proprio per sostenere il reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Eboli e in cui lo sport si è fatto ancora una volta veicolo di solidarietà. Una esperienza indimenticabile tra convivialità, musica e buoni propositi.

Un importante contributo

La donazione rappresenta un importante contributo al potenziamento delle attività sanitarie della Cardiologia di Eboli, rafforzando la qualità dell’assistenza ai pazienti cardiologici e confermando il valore della collaborazione tra comunità, mondo imprenditoriale e istituzioni sanitarie. Trasformare il ricordo in un atto concreto di cura: questo il significato profondo dell’iniziativa, che unisce memoria, responsabilità sociale e attenzione verso il territorio.

Cerimonia di consegna

La cerimonia ufficiale di consegna dei due elettromedicali si svolgerà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 12.00, presso il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Eboli, alla presenza della Direzione Sanitaria e delle Autorità istituzionali. Saranno presenti: Dr. Gennaro Sosto, Direttore Generale ASL Salerno, Dr. Primo Sergianni, Direttore Sanitario Aziendale ASL Salerno, Dr.ssa Alessandra Piro, Direttrice Sanitaria P.O. Eboli ASL Salerno, Dr. Stefano Graziano, Direttore Amministrativo P.O. Eboli, Avv. Mario Conte, Sindaco del Comune di Eboli, Dr. Michele Capasso, Direttore UOC Cardiologia Eboli/Battipaglia.

La presenza delle autorità sottolinea l’importanza dell’iniziativa e il forte legame tra territorio, sanità pubblica e imprese locali, in un’ottica di crescita e miglioramento continuo dei servizi sanitari offerti ai cittadini. Un ricordo che diventa cura e speranza “Marco non è solo un nome da ricordare, ma una presenza che continua a parlare attraverso l’amore di chi lo ha voluto bene. Oggi il suo ricordo diventa cura, speranza e futuro”. “Mario: amore, dedizione e saggezza, un faro per la famiglia e gli amici”.

La donazione dei due elettromedicali alla Cardiologia dell’Ospedale di Eboli non è soltanto un contributo tecnico, ma un segno tangibile di amore e solidarietà, capace di offrire strumenti utili alla cura dei pazienti e di lasciare un’impronta concreta nel futuro della comunità.