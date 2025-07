Ospedale di Eboli: confermato il finanziamento di oltre 22mln di euro della nuova palazzina

Accolta con viva soddisfazione la notizia della conferma del finanziamento di oltre 22 milioni di euro per dotare l’ospedale di Eboli di una nuova palazzina a servizio del nosocomio e per alcuni interventi di adeguamento alla normativa antisismica delle strutture e degli impianti.

«Abbiamo sostenuto con convinzione questo progetto – ricorda il sindaco di Eboli, Mario Conte – consapevoli che un ospedale come quello di Eboli, per mantenere il suo ruolo centrale nella sanità pubblica deve necessariamente adeguare alcune strutture e dotarsi di nuovi spazi. In questa direzione va il finanziamento che è stato confermato dalla Regione Campania con una deliberazione di Giunta dello scorso 4 giugno (appena pubblicata), per cui rivolgo un ringraziamento a nome della città al presidente De Luca, al suo vice Bonavitacola ed al direttore generale della Asl Salerno, Sosto, che hanno dato ascolto alle nostre valutazioni a sostegno dell’ospedale ebolitano».

I lavori

In sostanza, si tratta, oltre che dei lavori di adeguamento antisismico, anche della realizzazione di un nuovo “corpo di fabbrica”, con importo complessivo di 22.100.000 euro.

«Concluse le procedure di esproprio delle aree – conclude il primo cittadino di Eboli – occorre avviare subito l’appalto delle opere, anche assumendo impegno fin da ora per attrezzare le aree di parcheggio, che sarà il prossimo intervento già concordato con il direttore generale della Asl Salerno».