Oroscopo Paolo Fox 9 Aprile: Cancro, meglio evitare discussioni. Pesci, buone possibilità in campo professionale

Una giornata intensa sul fronte astrologico: il 9 aprile porta con sé energia nuova, riflessioni profonde e piccoli segnali da cogliere per ogni segno. Ecco cosa riserva il cielo.

Ariete

Giornata favorevole per l’azione, ma serve moderazione nei confronti altrui. La mattina sarà più produttiva, nel pomeriggio potresti sentirti più nervoso.

Toro

Ottimo momento per prendere decisioni importanti, sia in amore che nel lavoro. Evita però l’orgoglio e cerca il dialogo.

Gemelli

Nuove conoscenze all’orizzonte, specialmente per chi ha voltato pagina da poco. Sii coerente con ciò che desideri davvero.

Cancro

Serve pazienza: la prima parte del mese non è semplice, ma da metà aprile si aprono spiragli interessanti. Meglio evitare discussioni.

Leone

È il momento giusto per fare chiarezza, anche sul piano finanziario. In amore si risolvono incomprensioni recenti. La stanchezza si farà sentire nel tardo pomeriggio.

Vergine

Tempo di riflessioni profonde, specie sulle collaborazioni e sul futuro. Non avere fretta: le scelte più importanti vanno meditate.

Bilancia

Giorno positivo per ritrovare equilibrio e voglia di fare. Le tensioni recenti si allentano e puoi affrontare i problemi con più lucidità.

Scorpione

La seconda parte della giornata può portare stress o piccoli conflitti. Serve sangue freddo: non tutte le battaglie meritano di essere combattute.

Sagittario

Amore e nuovi incontri in evidenza. Se sei in coppia, c’è voglia di parlare e fare progetti. Buon momento anche per collaborazioni lavorative.

Capricorno

Fase delicata nei primi giorni del mese, tra stanchezza e attese. Ma presto si apre una finestra di ripresa: tieni duro e mantieni la rotta.

Acquario

Cresce il desiderio di cambiamento, ma è il momento di pianificare con attenzione. Le relazioni hanno bisogno di ascolto e pazienza.

Pesci

Buone possibilità in campo professionale. È tempo di credere nelle tue capacità e metterti in gioco. Qualche tensione con segni troppo razionali.