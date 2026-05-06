Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 7 maggio: amici della Vergine, procedete a piccoli passi sul lavoro. Sagittario, voglia di cambiamento e nuove emozioni

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

L’oroscopo di giovedì 7 maggio porta con sé nuove energie e qualche sfida da affrontare con determinazione. Le stelle invitano alla riflessione ma anche all’azione, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale. Vediamo nel dettaglio cosa riserva la giornata segno per segno.

Ariete
Giornata dinamica, ma attenzione agli impulsi: non tutto va risolto di fretta. In amore serve più ascolto.

Toro
Le stelle favoriscono la stabilità. Buone notizie sul lavoro, mentre nei sentimenti torna serenità.

Gemelli
Qualche dubbio da chiarire, soprattutto nelle relazioni. Meglio rimandare decisioni importanti.

Cancro
Sensibilità in aumento: approfittane per rafforzare i legami. Sul lavoro serve più sicurezza.

Leone
Energia e determinazione non mancano. È il momento giusto per farti valere, anche in amore.

Vergine
Giornata riflessiva. Meglio non stressarsi troppo: piccoli passi porteranno grandi risultati.

Bilancia
Serve equilibrio tra cuore e ragione. Buone opportunità in arrivo, ma valuta bene ogni scelta.

Scorpione
Passione e intensità dominano la giornata. Attenzione però a non esagerare con la gelosia.

Sagittario
Desiderio di cambiamento forte. Ottimo momento per pianificare nuove avventure o progetti.

Capricorno
Concretezza premiata. Sul lavoro arrivano conferme, mentre in amore serve più apertura.

Acquario
Creatività alle stelle. Idee brillanti da sfruttare subito, soprattutto in ambito professionale.

Pesci
Emozioni profonde e intuizioni forti. Giornata ideale per chiarire situazioni rimaste in sospeso.

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